شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بالانتهاء من أعمال تطوير وتجديد مستشفى الصدر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن خطة الوزارة لتجديد مستشفى الصدر والكائنة بحي العمرانية محافظة الجيزة.

وقال "منصور" فى كلمته: منذ سنوات نحاول إعادة إنشاء المبنى الرئيسي للمستشفى والوازرة لا تستجيب ولا تسمع ولا تري"، متابعا: "منذ دخولي المجلس عام 2016، حاولت دفع المنشآت الموجودة وكان هناك مبني مميز واستطعنا أن نساعد بالتنسيق مع مسئولي الوزراة بمحافظة الجيزة، حتي استطعنا الانتهاء منه، وهو المبني الرئيسي الذي يعتمد عليه المستشفى اعتمادا كلياً وبه ما يقرب من 67 سريرا".

وأشار إلى أن باقي المستشفي وبه ما يقرب من 610 سريرا مغلقة تماماً، وكان من المفترض عمل ترميمات بها، مؤكداً على عدم قدرة المبني على حمل الأوزان والترميمات به، ما سوف يهدر ملايين الجنيهات بناءا على وصف استشاري هندسي قام بمعاينة مبني المستشفي.

واستطرد "منصور" قائلاً: "نقلت كلام الاستشاري للوزارة، وطالبت بمعاينة لجنة فنية للمبني وأكدت صحة القول بضرورة هدم المبني وإعادة إنشاءه وحصلنا على موافقة الوزارة على الهدم والإنشاء، ولكن حتي الآن لم تتحرك الوزارة منذ 4 أعوام".

ولفت إلى أن المبني الرئيسي لا يعمل، ويوجد تمريض ومعدات كافية يمكنها العمل بالمستشفى، ولكن يتبقي هدم المبني كإنشاءات وإعادة بناءه وسيكون هناك مستشفى بأقل التكاليف وتخدم مئات الآلاف من المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع بهدم وإعادة بناء المستشفى لخدمة أهالي الجيزة، وأوصت لجنة الصحة بضرورة قيام وزارة الصحة بالرد على اللجنة بميعاد التنفيذ لأعمال هدم وترميم المستشفى خلال شهر من الآن.