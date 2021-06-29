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شاهد.. لحظة ثوران أكبر بركان في كوستاريكا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

بدأ بركان رينكون-دي-لا-فيخا، شمالي كوستاريكا، وهو واحد من أكبر خمسة براكين في الجمهورية، في الثوران. تم تصوير فيديو للحظة الثوران.

ألقى البركان عمودًا من الرماد يبلغ ارتفاعه كيلومترين، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.

حثت السلطات المحلية سكان المناطق المجاورة على عدم الاقتراب من الأنهار. يمكن أن تصل الانبعاثات إلى قنوات الخزانات، لذلك من الضروري تجنب الاقتراب من الضفاف والجسور فوق القنوات.

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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