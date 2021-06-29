شاهد.. ظهور نادر لزعيم كوريا الشمالية بوزن أقل

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

عادةً ما يكون تداول المعلومات حول صحة زعيم كوريا الشمالية محظورة في بلد تتحكم فيه وسائل الإعلام الحكومية بشكل صارم في صورة زعيمها أمام الشعب.



كما عرضت القناة التلفزيونية الرئيسية في البلاد لقطات لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو يبدو أنحف مما كان عليه في السنوات الأخيرة، فما هي القصة؟

بحسب bbc، كانت هناك شائعات مستمرة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي خلال العقد الذي كان فيه في السلطة، لكن نادرًا ما تم الاعتراف بها من قبل حكومة البلاد التي تشتهر بالسرية.

ماذا رأى المشاهدون الكوريون الشماليون؟ من المفترض أن هناك مقطعين تم عرضهما مؤخرًا على القناة التليفزيونية الرئيسية في البلاد، تلفزيون كوريا المركزي، تسببا في مخاوف بشأن الزعيم الأكبر.

أظهر أحد المقاطع وصوله لحضور حفل موسيقي يُظهر خسارة كبيرة في الوزن.

بينما المقطع الثاني والأكثر غرابة، كان لمواطن لم يذكر اسمه من بيونج يانج، قال للتلفزيون المركزي في الأخبار الرئيسية يوم الجمعة: “رؤية لسيد كيم أصبح هزيلاً هكذا، أصبحنا جميعاً حزينين للغاية، ثم قال: “بدأ الجميع في البكاء”.

كما أشارت لقطات وصور سابقة من اجتماعات حزب العمال هذا الشهر إلى أن «كيم» كان يفقد وزنه.