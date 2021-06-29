شاهد..هكذا نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

قال محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة المصرية، إن الحكومة تؤكد اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية، من أجل تنشيط حركة السياحة، لأن العميل بات يهمه تطبيق الإجراءات الاحترازية في المكان الذي يقصده.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فرح سعيد ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السائح الأجنبي بدأ يتوافد على مصر، وهناك زيادة تصاعدية في أعداد السائحين.

ولفت إلى أنه تم إجراء تقييم للخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية والفنادق للتأكد من أن الخدمة التي يتم تقديمها تتوافق مع عدد النجوم المعلقة على مدخل الأوتيل.

وأكد محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، أن افتتاح المتاحف الجديدة في شرم الشيخ والغردقة يمنح للسائح المصري بُعدًا جديدًا من أجل التعرف على ثقافة بلده، لافتا إلى أن هناك مصالحة تمت بين المواطن المصري وقطاع السياحة في الفترة الأخيرة.

واختتم أن نسب الإشغال في الفنادق الصينية وصلت خلال النصف الثاني من 2020 إلى 90%، وذلك بسبب نشاط حركة السياحة الداخلية، رغم أزمة كورونا التي كانت في ذروتها حينئذ.