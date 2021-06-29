شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة قلقة من الوضع الإنساني في « تغيراي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة عن قلقهم، تجاه الوضع غير المؤكد في منطقة تيغراي التي دمرها الصراع في إثيوبيا على الرغم من دعوة الحكومة لوقف إطلاق النار، مسلطين الضوء على الظروف الشبيهة بالمجاعة المستمرة هناك واحتمال تفشي الأمراض.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوريس تشيشيركوف، في بيان صحفي اليوم: لقد رأينا التقارير التي وصلت والمفوضية قلقة للغاية بشأن التطورات الأخيرة داخل تيغراي، ولا سيما في العاصمة ميكيلي، على الرغم من أننا نشعر بالامتنان لأن جميع موظفينا آمنون وقد تأكدنا من مصيرهم، إلا أننا نشعر بالقلق تجاه عدم وجود اتصالات حيث إن شبكات الطاقة الكهربائية وشبكات الهاتف لا تعمل.
وأوضح أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبة عمل موظفينا وإيصال المساعدة الإنسانية، مناشداً جميع أطراف النزاع بالالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين، بمن فيهم الأشخاص الذين نزحوا ولضمان استمرار العاملين في المجال الإنساني في ممارسة واجباتهم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس الذين هم بحاجة إلى مساعدة حيوية في الوقت الحالي.