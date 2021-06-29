ثنائية إنجلترا تطرد ألمانيا خارج اليورو

نجح منتخب إنجلترا في عبور عقبة ألمانيا بعدما حقق فوزا ثمينا (2-0)، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2020.



ثنائية المنتخب الإنجليزي جاءت عن طريق رحيم سترلينج وهاري كين في الدقيقتين 75 و86. وتأهل رجال المدرب جاريث ساوثجيت لدور الـ8، في انتظار الفائز من مباراة أوكرانيا ضد السويد.