إصابة فنانة لبنانية بالسلالة الهندية من كورونا

وقالت مي، في تسجيل قصير اليوم، إنها اكتشفت أنها مصابة بالفيروس المتحور الهندي.

يذكر أن مي حريري من مواليد 1972 في بيروت، وأصدرت 3 ألبومات غنائية، هي: "هسهر عيونه"، و"حسن"، و"عمري تاني".

