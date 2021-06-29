انت الان تتابع خبر إصابة فنانة لبنانية بالسلالة الهندية من كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الفنانة اللبنانية مي حريري إصابتها بالسلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أثناء وجودها في لندن.
وقالت مي، في تسجيل قصير اليوم، إنها اكتشفت أنها مصابة بالفيروس المتحور الهندي.
يذكر أن مي حريري من مواليد 1972 في بيروت، وأصدرت 3 ألبومات غنائية، هي: "هسهر عيونه"، و"حسن"، و"عمري تاني".
يذكر أن مي حريري من مواليد 1972 في بيروت، وأصدرت 3 ألبومات غنائية، هي: "هسهر عيونه"، و"حسن"، و"عمري تاني".