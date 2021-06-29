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إصابة فنانة لبنانية بالسلالة الهندية من كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الفنانة اللبنانية مي حريري إصابتها بالسلالة الهندية من (كوفيد 19) أثناء وجودها في لندن.
وقالت مي، في تسجيل قصير اليوم، إنها اكتشفت أنها مصابة بالفيروس المتحور الهندي.

يذكر أن مي حريري من مواليد 1972 في بيروت، وأصدرت 3 ألبومات غنائية، هي: "هسهر عيونه"، و"حسن"، و"عمري تاني".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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