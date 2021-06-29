تسجيل 5846 إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5846 مقابل 4883 الأحد و5283 الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5420156.وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 53 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 52 الأحد و58 الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 49687 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 6536 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5287094 شخصا.