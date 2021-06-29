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صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا

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انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان ورد لـ الخليج 365، جاءت الإصابات موزعة كالتالي: " أبو دشير -----------------21

أبو غريب -----------------11

الإسكان ------------------4

الاعلام -------------------18

البياع -------------------32


التاجي ------------------21

التاجيات -----------------9

التراث ------------------34

الحارثية -----------------17

الحرية ------------------53

الخطيب -----------------14

الدورة ------------------102

الدولعي -----------------8

الرحمانية----------------- 7

السيدية -----------------45

الشالجية----------------- 4

الشرطة الخامسة ----------9

الشرطة الرابعة ------------9

الشعلة -----------------80


الصالحية ----------------11

الطارمية -----------------9

العامرية----------------- 13

العطيفية -----------------4

العلاوي -----------------14

الغزالية -----------------24

القادسية ----------------12

الكاظمية---------------85

اللطيفية ----------------13

المحمودية --------------40

المعالف -----------------4

المنصور -----------------19

المواصلات ---------------7

الوشاش -----------------13

اليرموك -----------------9

جكوك ------------------17

حي الجامعة -------------19

حي الجهاد --------------41

حي الخضراء ------------14

حي العامل --------------33

حي العدل --------------19

حي الفرات -------------20

شارع حيفا --------------8

شاطئ التاجي -----------17

كرادة مريم --------------8

ناحية الرشيد ------------15

سكنة جانب الرصافة------28

محافظة بابل-------------1".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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