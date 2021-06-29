انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا والان مع التفاصيل
أبو غريب -----------------11
الإسكان ------------------4
الاعلام -------------------18
البياع -------------------32
التاجي ------------------21
التاجيات -----------------9
التراث ------------------34
الحارثية -----------------17
الحرية ------------------53
الخطيب -----------------14
الدورة ------------------102
الدولعي -----------------8
الرحمانية----------------- 7
السيدية -----------------45
الشالجية----------------- 4
الشرطة الخامسة ----------9
الشرطة الرابعة ------------9
الشعلة -----------------80
الصالحية ----------------11
الطارمية -----------------9
العامرية----------------- 13
العطيفية -----------------4
العلاوي -----------------14
الغزالية -----------------24
القادسية ----------------12
الكاظمية---------------85
اللطيفية ----------------13
المحمودية --------------40
المعالف -----------------4
المنصور -----------------19
المواصلات ---------------7
الوشاش -----------------13
اليرموك -----------------9
جكوك ------------------17
حي الجامعة -------------19
حي الجهاد --------------41
حي الخضراء ------------14
حي العامل --------------33
حي العدل --------------19
حي الفرات -------------20
شارع حيفا --------------8
شاطئ التاجي -----------17
كرادة مريم --------------8
ناحية الرشيد ------------15
سكنة جانب الرصافة------28
محافظة بابل-------------1".