الاستخبارات تعتقل الإرهابي 'هواس' في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على إرهابي في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "وردت معلومات استخبارية تفيد بتواجد الإرهابي (محمد شهاب حمد عباس الجبوري) الملقب ( هواس ) في منطقة نوفل التابعة الى قضاء المقدادية، وعلى الفور شرعت قوة من مقر كتيبة دبابات فق٥، وقوه من مركز الأمن الوطني المقدادية/ وآخرى من مركز شرطة الصدور مع مفرزة من استخبارات وامن المقدادية".



وأضاف البيان، أنه "من خلال الواجب تم إلقاء القبض على المتهم أعلاه وفق المادة ٤/ ١ ارهاب وفق مذكرة القبض الصادرة من محكمة استئناف المقدادية"، مشيراً إلى أنه "تم تسليم المطلوب الى مركز شرطة الصدور بوصل استلام".

