الأمن الإيراني يطلق النار على محتجين غرب البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت قوات الأمن الإيرانية، الثلاثاء، الرصاص الحي على محتجين بمدينة "آبدانان" التابعة لمحافظة إيلام غرب إيران.

وذكر موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، أن "محتجين من أهالي مدينة آبدانان نظموا احتجاجات في المدينة لقيام السلطات الحكومية بمصادرة أراضيهم".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي حشودا كبيرة من المحتجين وهم يقومون بقطع الطريق الذي يربط مدينة "آبدانان" بمحافظة إيلام على خلفية مصادرة بعض أراضيهم من قبل بلدية المدينة.

ولم تتحدث وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن وجود إصابات في صفوف المحتجين في هذه المدينة التي تقطنها أغلبية من القومية الكردية.

قوات الأمن الإيرانية تطلق الرصاص الحي على محتجين بمحافظة إيلام غرب #إيران#عينك_على_العالم pic.twitter.com/RHW0RVqulO — العين الإخبارية (@alain_4u) June 29, 2021

— الخليج 365 (@alain_4u)

وتقع مدينة آبدانان وسط جبال زاغروس وهي رابع مدينة من حيث عدد السكان في محافظة إيلام وتحتل المرتبة 285 في إيران من حيث عدد السكان.

ومحافظة إيلام تقطنها أغلبية من القومية الكردية ولها منفذ مهران الحدود مع العراق، ويبعد هذا المنفذ عن العاصمة العراقية بغداد حوالي 230 كيلومترا، وهي أحد أهم المعابر الحدودية بين البلدين.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة.

وتعاني مناطق الأكراد في إيران من الفقر، واقتصاد هش، جراء إهمال النظام الإيراني.