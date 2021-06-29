القوات المشتركة تفشل 3 هجمات حوثية بالحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدت القوات المشتركة، الثلاثاء، لهجمات مليشيات الحوثي في ثلاث جبهات بالساحل الغربي، وكبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة.

وقالت القوات المشتركة أنها أخمدت تحركات مكثفة للمليشيات الحوثية في مدينة حيس من جهة الحدود الإدارية لمحافظة إب، ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة .



وأوضحت القوات المشتركة أن وحداتها المرابطة في المنطقة المستهدفة، شمال غرب مدينة حيس، اشتبكت مع عناصر المليشيات بالأسلحة المتوسطة وأجبرتها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.



وفي جبهة الدريهمي أكدت القوات المشتركة تدمير جرافة ومصرع اثنين من عناصر المليشيات الانقلابية أثناء محاولة المليشيات استحداث خنادق وتحصينات قرب خطوط التماس.

وفي الجبهات المتقدمة بمدينة الحديدة وجهت الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في قطاع الصالح ضربات مركزة على أهداف ثابتة خلف كلية الهندسة بعد رصد محاولات حوثية استحداث تحصينات ومواقع جديدة .

وتواصل مليشيات الحوثي تصعيدها العسكري في جبهات الساحل الغربي متجاوزة اتفاق ستوكهولم الذي يفرض وقفا شامل لإطلاق النار في محافظة الحديدة .



وتتكبد المليشيات خسائر كبيرة من القوات المشتركة مع كل محاولة هجومية أو تسلل على طول جبهات الساحل الغربي التي تمتد على حدود ثلاث محافظات يمنية هي تعز والحديدة وإب.

.وتستهدف المليشيات المدن والتجمعات السكنية في الساحل الغربي ومدينة حيس بالصواريخ وقذائف المدفعية وينتج عن هذه الهجمات الإرهابية سقوط ضحايا بين المدنيين والنازحين بشكل مستمر .