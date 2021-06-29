شاهد.. لابيد يعلن فتح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، داعيا كل دول المنطقة إلى الاعتراف ببقاء إسرائيل في المنطقة.



وقال لابيد، خلال حفل الافتتاح، إن "هذه لحظة تاريخية نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام والتعاون على الحروب والعداء".

وأضاف: "إسرائيل معنية بالسلام مع جميع جيرانها. لا نذهب إلى أي مكان. الشرق الأوسط بيتنا. نحن هنا لنبقى وندعو كل دول المنطقة أن تعترف بذلك".

وكان لابيد قال إنه فخور بتمثيل بلاده في أول زيارة رسمية إلى الإمارات. وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "نصنع التاريخ: فخور بتمثيل دولة إسرائيل في أول زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة. شكرا على الترحيب الحار".

ولابيد هو أول وزير في الحكومة الإسرائيلية يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع أواخر العام الماضي، لكن يتم تنسيق زيارات إضافية.

ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين، منتصف سيتمبر/ايلول 2020، اتفاقي تطبيع في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.