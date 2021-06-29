شكرا لقرائتكم خبر العراق: لن نسمح بتحول بلادنا إلى ساحة حرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد الوزير على تمسك العراق بسيادته وتعزيز ذلك عبر إدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسية.
كما أكد الوزير العراقي أن الحكومة العراقية ماضية في مواجهة ما تبقى من جيوب الإرهاب، علاوة على دعم العراق في محاربة فكره المتطرف وتحقيق الشراكة بين العراق وكندا ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش.
من جانبه جدد مارك جارنو وزير خارجية كندا دعم بلاده لجهود العراق في تحقيق الأمن والاستقرار، واستمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد.
وبحسب البيان جرى بحث مستجدات الأوضاع في العراق وأوجه التعاون في شتى المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: لن نسمح بتحول بلادنا إلى ساحة حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.