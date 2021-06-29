شكرا لقرائتكم خبر العراق: لن نسمح بتحول بلادنا إلى ساحة حرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال اجتماعه مع نظيره الكندي مارك جارنو، على هامش مشاركته في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في روما، على أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب، وعلى ضرورة احترام السيادة العراقية، وإيقاف الانتهاكات، وذلك بحسب بيان للخارجية العراقية.

وشدد الوزير على تمسك العراق بسيادته وتعزيز ذلك عبر إدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسية.

كما أكد الوزير العراقي أن الحكومة العراقية ماضية في مواجهة ما تبقى من جيوب الإرهاب، علاوة على دعم العراق في محاربة فكره المتطرف وتحقيق الشراكة بين العراق وكندا ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش.

من جانبه جدد مارك جارنو وزير خارجية كندا دعم بلاده لجهود العراق في تحقيق الأمن والاستقرار، واستمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد.

وبحسب البيان جرى بحث مستجدات الأوضاع في العراق وأوجه التعاون في شتى المجالات.