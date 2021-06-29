شكرا لقرائتكم خبر تحرك مريب يجمع نصرالله وهنية في بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في تحرك مريب لحركة حماس الفلسطينية، عقد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، اجتماعا مع الأمين العام لحزب الله اللبناني الإرهابي، حسن نصرالله، لبحث ملفات سرية لم يتم الإعلان عنها.

وأدعت العلاقات الإعلامية لحزب الله، في بيان أوردته قناة (المنار) أمس الثلاثاء، أنه جرى خلال اللقاء استعراض تفصيلي لـ (معركة سيف القدس وأسبابها ومجرياتها ونتائجها فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، مما يمكن المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على ‏هذا النصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل ‏الوصول إلى النصر الحاسم والنهائي). ووفق البيان، «تم التأكيد على عمق العلاقة القائمة بين حزب الله الإرهابي وحركة حماس، ووصل هنية على رأس وفد رفيع المستوى من (حماس) إلى لبنان يوم الأحد في زيارة تستمر لعدة أيام.

على صعيد مختلف، أدانت الجامعة العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي البستان ببلدة سلوان بمدينة القدس لهدم 17 منزلا والتهجير القسري لسكانه، وذلك في إطار استمرار إسرائيل في سياسة التمييز والفصل العنصري والتطهير العرقي للفلسطينيين.