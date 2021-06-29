شكرا لقرائتكم خبر تحرك مريب يجمع نصرالله وهنية في بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدعت العلاقات الإعلامية لحزب الله، في بيان أوردته قناة (المنار) أمس الثلاثاء، أنه جرى خلال اللقاء استعراض تفصيلي لـ (معركة سيف القدس وأسبابها ومجرياتها ونتائجها فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، مما يمكن المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على هذا النصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول إلى النصر الحاسم والنهائي). ووفق البيان، «تم التأكيد على عمق العلاقة القائمة بين حزب الله الإرهابي وحركة حماس، ووصل هنية على رأس وفد رفيع المستوى من (حماس) إلى لبنان يوم الأحد في زيارة تستمر لعدة أيام.
على صعيد مختلف، أدانت الجامعة العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي البستان ببلدة سلوان بمدينة القدس لهدم 17 منزلا والتهجير القسري لسكانه، وذلك في إطار استمرار إسرائيل في سياسة التمييز والفصل العنصري والتطهير العرقي للفلسطينيين.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك مريب يجمع نصرالله وهنية في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.