46 نشاطا سعوديا لتأهيل الأطفال المجندين في أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب، حيث أجرى خلال أسبوع واحد 4 جلسات فردية و6 أنشطة في عيادة التأهيل النفسي، و13 جلسة فردية و8 أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، وجلسة فردية واحدة و6 أنشطة في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نفذ 46 نشاطا في مجال التأهيل الرياضي والثقافي، و36 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، وزيارة للطبيب المعالج، وإجراء زيارة ترفيهية لحديقة مأرب لاند. وفيما عبرت 12 شاحنة منفذ الوديعة تحمل 244 طنا من السلال الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لعدة محافظات يمنية، وزع المركز أمس 20 طنا و437 كجم من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجا في مديريتي تريم والشحر بمحافظة حضر موت اليمنية، استفاد منها 1,337 فردا، ودرب فريق المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الكوادر الصحية في عموم المحافظات اليمنية على البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما وزع المركز 300 كرتون من التمور للأسر النازحة في محافظة سقطرى.



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