ولي عهد أبوظبي يبحث مع آبي أحمد رأب الصدع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أمس، سبل تحقيق الاستقرار ورأب الصدع بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الجانبين بحثا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتناولا خلال الاتصال مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، خاصة في الدول الأفريقية.



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