تنسيق سعودي أمريكي لوقف التخريب الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول الجانبان على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية، تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، كما ناقشا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير المملكة لدى إيطاليا، ومدير مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.