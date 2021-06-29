تنسيق سعودي أمريكي لوقف التخريب الإيراني

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وتناول الجانبان على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية، تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، كما ناقشا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير المملكة لدى إيطاليا، ومدير مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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