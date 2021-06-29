الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل في إعدام آلاف السجناء عام 1988 في إيران

الشارقة - اميمة ياسر -

دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين بإيران عام 1988 ودور الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، فيها بصفته كان نائب المدعي العام في طهران حينذاك.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فإن جاويد رحمن، محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، قال إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، وإنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا.

وأعرب رحمن عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن "مقابر جماعية" يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.

واعتبر محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران أن هذا "هو الوقت المناسب، ومن المهم جداً الآن وقد أصبح رئيسي الرئيس المنتخب أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد".

وكانت الوريات المتحدة قد فرضت عقوبات على رئيسي، (قبل انتخابه رئيساً لإيران)، بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء بضلوعه في تلك الاعدامات، بصفته أحد أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الاعدام عام 1988.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام آنذاك بنحو 5 آلاف، وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".

ورد رئيسي على تلك الاتهامات في تصريحات صحفية، حيث قال: "إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس ينبغي الإشادة به... فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن".