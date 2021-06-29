شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش تبعات قرار إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن سياسة الحكومة الآن هى وقف استيراد التوك توك، موضحا أن الهدف ليس إلغاء التوك توك تماما إنما هو تقنين أوضاع التوك توك الحالى واستبداله بعربات أكثر أمانا وصديقة للبيئة، موضحا أن الخطة لم تشمل القرى والنجوع، وأن خطة الاستبدال تشمل المناطق التى يسبب وجود التوك توك بها مشاكل عديدة، مضيفا أن الحكومة حرصة على ألا يلحق أى ضرر بالمصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين.

ومن ناحيته أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جميع الأعضاء متفقين أن التوك توك يعد مشكلة ويجب تقنين وضعه، معلنا توصيات اللجنة بشأن موضوع طلب الإحاطة، حيث أوصت اللجنة بضرورة تحديد الأماكن التى يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الإحلال تدريجيا على أن تكون من 5 إلى 10 سنوات، وتحديد خط سيره، مع تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.

وبدوره قال النائب محمد سعد إن قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 139 لسنة 2021، نص على تشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال، موضحا أنه يوجد أكثر من 5 ملايين توك توك فى مصر توفر فرص عمالة ومصدر للرزق، مضيفا أن التوك توك يعد وسيلة نقل أساسية وفى متناول الجميع ولا يمكن الاستغناء عنه.

فيما أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التوك توك أصبح مشكلة ترهق المجتمع، قائلة: "التوك توك أصبح ملجأ للأطفال والشباب فلا نجد الآن أطفال تذهب للتعليم، وفرغت الورش من الحرفيين، لذلك أطالب بتحديد سن سائق التوك توك ومعاقبة من يخالف القوانين".

وفى سياق متصل أوضح النائب علاء قريطم أنه لابد وأن يكون هناك نظرة إنسانية للمجتمع، قائلا: "هناك 5 ملايين أسرة مصيرها مرتبط بالتوك توك، فإذا اتخذنا قرار بإلغاء التوك توك ماذا سيكون مصير هؤلاء الأسر"، مطالبا بضرورة وضع آليه لإصلاح مشاكل التوك توك دون المساس بدخل تلك الأسر.

وقال النائب مجاهد نصار إن التوك توك أصبح طارد للعمالة، مطالبا بإصدار قرار إلزامى محدد المدة بمنع استخدام التوك توك واستبداله بعربات أكثر أمانا، حتى يأخذ أصحاب التوك توك فى اعتبارهم هذه المدة.