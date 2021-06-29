لتطوير منظومة التقاضي.. مدبولي يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير مجمع محاكم مصر الجديدة، يرافقه المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وعدد من رؤساء المحاكم، وذلك عقب عقب جولته بمنطقة "بطن البقرة" بالفسطاط.

وأشاد رئيس الوزراء، بما تم من أعمال تطوير بمجمع محاكم مصر الجديدة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية؛ تيسيرًا على المتقاضين.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود المبذولة لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، والاهتمام أيضا بالشق التقني داخل تلك المقار والأبنية؛ بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي.

وخلال الجولة شاهد رئيس الوزراء فيلما تسجيليًا حول أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع محاكم مصر الجديدة، حيث استمع إلى شرح من وزير العدل حول ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة، مُثمنا أعمال التطوير التي تتم بالمحاكم خلال الفترة الحالية، بدعم وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ لم تحدث أي أعمال تطوير لمجمع المحاكم منذ إنشائه عام 1951.

وأضاف الوزير، أن أعمال التطوير تُمكن المجمع من تقديم العديد من الخدمات الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع الوحدات الذكية لإصدار شهادات المحاكم عن بُعد التي تُتيح للمواطنين الحصول على الشهادات بمختلف أنواعها، والتي يصل عددها إلى 67 شهادة تصدر عن المحاكم الاقتصادية، وذلك بدون التقيد بالذهاب إلى المحكمة المختصة، حيث تم إجراء تجربة محاكاة لإصدار شهادة عن بعد واطلع رئيس الوزراء على مستند الشهادة الذي تم استخراجه.

كما أشار وزير العدل إلى أنه تم تجهيز المجمع بـ 4 قاعات لنظر تجديد الحبس عن بُعد.

وفي ختام زيارته لمجمع محاكم مصر الجديدة، تفقد رئيس الوزراء عددا من القاعات التي تقدم خدمات الشهر العقاري للمواطنين، قبل أن ينهي جولته بالتقاط صورة تذكارية مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورؤساء المحاكم وأعضاء مجمع المحاكم بمصر الجديدة.