واشنطن تحث مجموعة العشرين لتعزيز مواجهة التحديات بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل مع مجموعة العشرين والشركاء الدوليين مساعي مواجهة التحديات في القارة الإفريقية.

وأضاف برايس، تعليقا على مشاركة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في باري وماتيرا بإيطاليا ما بين الأمس واليوم، أن الولايات المتحدة تدعم عودة الاقتصادات الإفريقية مجددا للنمو بعد أن أضر بها وباء كورونا.

وأوضح أن واشنطن تدرك أن الدول الإفريقية تتعرض بالفعل لأسوأ أضرار التغير المناخي، لافتا إلى أن بلاده ستستمر في بذل الجهود لتعزيز قدرة هذه الدول على التصدي لهذه التحديات وغيرها بما في ذلك المجاعة الناجمة عن اندلاع الصراعات إضافة إلى الانتهاكات المستمرة و"الفظائع" المرتكبة في إثيوبيا.

ونوه المتحدث إلى أن الولايات المتحدة ستشارك الحكومات الإفريقية والمنظمات متعددة الأطراف والقطاع الخاص لزيادة التجارة والاستثمار المتبادل مع الدول الإفريقية بصورة كبيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والعادلة في تلك الدول إلى جانب استحداث المزيد من فرص العمل للمواطنين والسعي لزيادة إتاحة الطاقة بما يدعم النمو الاقتصادي.