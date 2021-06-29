محلل سياسي مصري لـ«الاتحاد»: حكومة إسرائيل الجديدة تحتاج للتهدئة وتسعى لسلام اقتصادي

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية سعيد عكاشة إنه رغم بروتوكولية المحادثة التى جرت أمس بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت بمناسبة توليه مهام منصبه، وكونها استطلاعية بعد تولى الحكومة الإسرائيلية مهامها إلا أنها حملت عناوين رئيسة.

وأضاف عكاشة لـ«الاتحاد» أن الحديث بين السيسي وبنيت بالطبع يتماس مع المصالح الاقتصادية وكذلك عملية السلام التى تطلب العمل تحت ضغط، لا سيما مع توتر الأوضاع والاحتياج الإسرائيلي لتهدئة الأوضاع والتسوية الشاملة فى الفترة الحالية كتحدٍ للحكومة الجديدة.

وأشار الباحث المصري إلى أن الموقف المصري واضح بالخروج من الدائرة المغلقة إلى السلام الاقتصادي والاستقرار المطلوب.

وكانت الرئاسة المصرية أشارت إلى أن السيسي أكد خلال الاتصال دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط، كما شدد السيسي على أهمية عدم تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى، مشيداً بالنتائج التي تحققت منذ توقيع البلدين على اتفاقية السلام وحتى الآن برعاية أميركية.