تحذير من «كارثة» في إندونيسيا بسبب «سلالة دلتا»

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن إندونيسيا على شفا «كارثة» بسبب فيروس كورونا، ويرجع ذلك من ناحية إلى تفشي سلالة دلتا، مطالباً جاكرتا بتعزيز الاختبارت والتطعيم ضد الفيروس.

وقد حذرت الرابطة الطبية في إندونيسيا هذا الأسبوع من أن النظام الصحي في جزيرة جاوة الرئيسية على شفا الانهيار، في الوقت الذي بدأت فيه الكثير من المستشفات في رفض استقبال المرضى.

وقال جان جيلفاند، رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر في إندونيسيا: «كل يوم نرى سلالة دلتا تدفع إندونيسيا نحو كارثة».

وأضاف في بيان «نحن في حاجة لاتخاذ إجراء سريع على المستوى الدولي، حتى يتسنى لدول مثل إندونيسيا الحصول على اللقاحات التي تحتاجها لمنع وقوع عشرات الآلاف من حالات الوفاة».

وقال الصليب الإحمر، إن أكثر من 20% من نتائج اختبارات فيروس كورونا في إندونيسيا تثبت إيجابية الاصابة بالفيروس، مما يشير إلى أن عدد المصابين بالفيروس من المرجح أن يكون أكبر. و

قد سجلت إندونيسيا 20 ألفاً و467 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم، لتتجاوز حصيلة الاصابات 2ر2 مليون حالة، وفقاً لوزارة الصحة. كما تم تسجيل 463 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 58 الفا و24 حالة.

وقد حصل نحو 3ر28 مليون شخص يبلغون من العمر 18 عاماً فأكثر في إندونيسيا، البالغ عدد سكانها 270 مليون نسمة، على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا. وتسعى إندونيسيا لتطعيم 5ر181 مليون نسمة بحلول مطلع عام 2022.