وقف تمويل إيران للإرهاب على طاولة المباحثات السعودية الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تعزيز التنسيق بين البلدين لوقف “تمويل” إيران لميليشيا الحوثي اليمنية و”الجماعات الإرهابية”، التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها، “التقى فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية”.

وأضاف البيان أن الجانبين “بحثا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تهدد السلم والأمن الدوليين”.

وأشار البيان إلى أنه “جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة”.

يذكر أن العديد من الدول، وفي مقدمتها المملكة والولايات المتحدة، أدانت أكثر من مرة دعم طهران للميليشيات في عدد من الدول العربية، ومن ضمنها ميليشيات الحوثي في اليمن، التي لا تكف عن مفاقمة النزاع اليمني، ضاربة بعرض الحائط كافة الدعوات الدولية للتهدئة، كما تحاول استهداف المناطق الحدودية في السعودية.

ومنذ أشهر يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن في حث الأطراف على وقف إطلاق النار، بغية التوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع، فيما تتعنت الميليشيات المدعومة من طهران، مواصلة هجماتها.