تونس.. نقل جلسة البرلمان للمقر الفرعي بسبب اعتصام عبير موسى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

قرر مجلس النواب التونسي نقل جلسته العامة المقرر عقدها اليوم، إلى مكان آخر، بسبب النائبة عبير موسي التي تعتصم هي ونواب حزبها في القاعة الرئيسية.

وبحسب موقع “نسمة” التونسي، فقد أعلم البرلمان التونسي النواب والصحفيين بنقل الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى “المبنى الفرعي” بسبب اعتصام النائبة عبير موسي وكتلتها الحزبية.

وكانت النائبة عبير موسي قد أعلنت اعتصامها اعتراضا على مناقشة مزمعة في جلسة اليوم لاتفاقية تم إبرامها بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية في تونس.

وقد رفعت موسي دعوى أمام القضاء الإداري التونسي، بصفة مستعجلة، طالبت خلالها بإبطال الجلسة العامة التي من المفترض أن تعقد اليوم الثلاثاء، وتتهم من خلالها رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بـ “تدليس مخرجات المكتب من خلال إدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء.

وقد رفضت المحكمة دعوى موسي، وحكمت بإبطالها مساء أمس الاثنين، ولم تجد موسي بعد حكم الإدارية التونسية سوى الاعتصام داخل القاعة العامة.