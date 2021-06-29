جلسة الكنيست امتدت لـ15 ساعة ونتنياهو يتوعد بإسقاط الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، أنَّ جدلًا وصراعًا كبيرًا تخلل جلسة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى استمرار فترة الجلسة لمدة تزيد عن 15 ساعة.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإن تلك الصراعات جاءت بعد محاولة المعارضة وعلى رأسها حزب الليكود تعطيل تمرير مجموعة من مشاريع القوانين التي تم تقديمها من قِبل الائتلاف الجديد.

وذكر الموقع أنّ جلسة الكنيست بدأت في تمام الساعة الرابعة من ظهر أمس الاثنين، واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى .

كما واستطاع الائتلاف الحكومي الجديد بأحزابه التي تمثله في الكنيست تمرير بعض القوانين بالقراءة الأولى، منها تمديد فترة الموافقة على الميزانية، وتعديل القانون ما يعرف بـ “النرويجي” المتعلق باستقاء أعضاء كنيست ممن أصبحوا وزراء لإتاحة الفرصة لآخرين بالانضمام لكتل أحزابهم، وقانون يتعلق بالتناوب ما بين نفتالي بينيت ويائير لابيد على رئاسة الحكومة.

وبِحسب الموقع، فإن الائتلاف يجد صعوبة في الحصول على موافقة من داخله لتمديد العمل بقانون منع لم الشمل الذي يمنع فلسطينيين ممن تزوجوا بإسرائيليين من الحصول على حق لم الشمل، ما دفع الائتلاف عدة مرات لسحب اقتراح القانون لعدم حصوله على الأغلبية في ظل الخلافات مع حزب القائمة العربية الموحدة وبعض الأعضاء العرب من ميرتس والعمل على القانون والمطالبة بتعديله.

في حين تمتنع المعارضة عن التصويت لصالح القانون في محاولة منها لإحداث شرخ في الائتلاف يهدف لإسقاطه.

وعلّق زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بعد انتهاء جلسة الكنيست فجر اليوم، “ننهي يومًا آخر من القتال في الكنيست، سوف نستمر في النضال حتى نطيح بحكومة الاحتيال الخطيرة هذه، شكرًا لكل أعضاء الليكود والمعارضة الذين أتوا جميعًا وشاركوا في هذا الجهد”.