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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

نشرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا آخر مستجدات الفيروس خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة:

 

(6) #عدن

 

(3) #حضرموت

 

وتم تسجيل (23) حالة شفاء

 

(16) #عدن

 

(4) #تعز

 

(2) #شبوة

 

(1) #حضرموت

 

لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة لهذا اليوم

 

وتم إجراء (1982) فحص اليوم

 

إجمالي الحالات المؤكدة (6918) منها (1361) وفاة و(4055) تعافي

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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