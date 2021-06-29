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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021
نشرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا آخر مستجدات الفيروس خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:
تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة:
(6) #عدن
(3) #حضرموت
وتم تسجيل (23) حالة شفاء
(16) #عدن
(4) #تعز
(2) #شبوة
(1) #حضرموت
لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة لهذا اليوم
وتم إجراء (1982) فحص اليوم
إجمالي الحالات المؤكدة (6918) منها (1361) وفاة و(4055) تعافي