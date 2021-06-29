مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

نشرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا آخر مستجدات الفيروس خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:



تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة:

(6) #عدن

(3) #حضرموت

وتم تسجيل (23) حالة شفاء

(16) #عدن

(4) #تعز

(2) #شبوة

(1) #حضرموت

لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة لهذا اليوم

وتم إجراء (1982) فحص اليوم

إجمالي الحالات المؤكدة (6918) منها (1361) وفاة و(4055) تعافي