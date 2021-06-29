كندا.. إعطاء 35.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء إجمالي 35.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.



ووفقاً للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ572 ألفاً و777 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهراً واحداً لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 27 أسبوعاً.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 1.42 مليون، كما تم تسجيل 26 ألفاً و215 وفاة جراء الوباء حتى الآن.

ومر نحو عام و22 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.