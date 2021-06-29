مقتل 6 مدنيين في وسط مالي برصاص مسلحين

29 يونيو , 2021

قتل 6 مدنيّين وأصيب 13 آخرون بجروح في وسط مالي عصر الأحد برصاص مسلّحين أطلقوا النار عليهم من على متن درّاجات نارية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ومحليّة أمس الإثنين.

وقال مسؤول عسكري مالي في رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إنّه «قرابة الساعة الثالثة من عصر الأحد، كان قرويون من بيتاكا في مديرية دوينتزا عائدين على متن سيارة أجرة إلى قريتهم بعد مشاركتهم في سوق دوينتزا الأسبوعي حين تعرّضوا لهجوم شنّه مسلّحون مجهولون، هم على الأرجح إرهابيون، كانوا على متن دراجات نارية بالقرب من القرية المذكورة».

ووفقاً للرسالة فإنّ "حصيلة الهجوم هي ستّة قتلى و13 جريحاً، بينهم خمسة إصاباتهم خطرة، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

وأكّد لفرانس برس هذه الحصيلة مسؤول محلّي طلب عدم ذكر اسمه.