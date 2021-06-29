رئاسة البرلمان تدعو الحكومة إلى دعم القطاع الزراعي

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم, مجموعة من ممثلي مزارعي محافظة واسط / قضاء النعمانية , بحضور رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب سلام الشمري، حيث أكد أن أهم أسس تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية للبلد , هو تطوير الواقع الزراعي ليسهم بتطوير قطاعات آخرى مثل الصناعة والنقل والتجارة الخارجية ، وتحقيق اكتفاء ذاتي ، والحد من هدر اموال طائلة من العملة الصعبة على استيراد منتجات زراعية من بلدان لا تمتلك 10% من الموارد والامكانيات التي يمتلكها العراق".ودعا الكعبي، الحكومة الى "دعم هذا القطاع المهم وتذليل كافة العقبات التي تقف حائلآ امام الفلاحيين".

وبحث اللقاء، وفق البيان، "مشكلة عدم توفر المياه لعشرات القرى التي تعتمد على مشروع الحسينية الأروائي وبشكل بات يهدد معيشتهم وارزاقهم وتوقف الزراعة لأراضي بمساحات شاسعة".

