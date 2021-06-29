الديوانية.. اعتقال متهم بالاعتداء على موظف أثناء تأديته الواجب

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عدد من المتهمين في المحافظة، بينهم متهم بالاعتداء على موظف أثناء تأديته الواجب.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من مركز شرطة الجمهوري التابع لمديرية شرطة الديوانية تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين بالاعتداء على موظف أثناء تأديته الواجب، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه والتحقيق معه في القضية الموجهة إليه".



وأشار البيان، إلى "تمكن دوريات مركزي الشامية والصلاحية من القاء القبض على ٣ متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية متنوعة وذلك خلال حملة قامت بها، شارك فيها عدد من الضباط والمنتسبين للبحث عن المطلوبين من أجل الحفاظ على الوضع الأمني المستتب الذي تنعم به المحافظة".

