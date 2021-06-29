إحباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الميدانية ، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى بالتنسيق مع شرطة جلولاء، من احباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة حلوان وسيد جابر التابعة لناحية جلولاء في قضاء خانقين".



وأشارت إلى "ضبطت القوات الأمنية عبوات ناسفة كانت قريبة عن هذه الابراج كانت عناصر إرهابية قد وضعتها في هذه المنطقة، بهدف الأضرار بالمنظومة الكهربائية، اذ تمكن قسم مكافحة المتفجرات في شرطة ديالى من معالجتها دون حادث يذكر".

