انت الان تتابع خبر ملف الانتخابات واستئناف الجلسات البرلمانية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يجدد توجيهه بالعمل الجاد لتوفير بيئة انتخابية مستقرة،، وصالح يوصي باعلان نتائج الاقتراع خلال اربع وعشرين ساعة.
= رئيس الوزراء الى بروكسل في جولة اوربية.. ملف الامن ومراقبة الانتخابات يتصدران المباحثات.
= بعد سبات طويل.. البرلمان يستانف جلساته.. استضافة وزير النفط والتصويت على أعضاء محكمة التمييـــز الاتحادية.
= على خلفية انتهاك السيادة المتكرر.. مطالبات بوضع قواعد اشتباك تحدد عمل القوات الاجنبية في البلاد.
= بعد سبات طويل.. البرلمان يستانف جلساته.. استضافة وزير النفط والتصويت على أعضاء محكمة التمييـــز الاتحادية.
= على خلفية انتهاك السيادة المتكرر.. مطالبات بوضع قواعد اشتباك تحدد عمل القوات الاجنبية في البلاد.