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ملف الانتخابات واستئناف الجلسات البرلمانية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يجدد توجيهه بالعمل الجاد لتوفير بيئة انتخابية مستقرة،، وصالح يوصي باعلان نتائج الاقتراع خلال اربع وعشرين ساعة.
= رئيس الوزراء الى بروكسل في جولة اوربية.. ملف الامن ومراقبة الانتخابات يتصدران المباحثات.

= بعد سبات طويل.. البرلمان يستانف جلساته.. استضافة وزير النفط والتصويت على أعضاء محكمة التمييـــز الاتحادية.


= على خلفية انتهاك السيادة المتكرر.. مطالبات بوضع قواعد اشتباك تحدد عمل القوات الاجنبية في البلاد.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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