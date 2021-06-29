انت الان تتابع خبر بالفيديو: ارتفاع اعداد الاصابات... اليكم الموقف الوبائي اليومي والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012