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انت الان تتابع خبر بالفيديو: ارتفاع اعداد الاصابات... اليكم الموقف الوبائي اليومي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 2021-06-28 | 22:24
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل اكثر من ستة الاف اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد. وقالت الوزارة في بيان ان مختبراتها سجلت ستة الاف وخمسمئة وثماني وخمسين إصابة جديدة،، تسع مائة وثمان وتسعون منها في بغداد الكرخ، وثلاثمئة واحدى وثمانون في الرصافة، وخمسمئة واثنتان وسبعون في اقليم كردستان. وسجلت الوزارة خمسة الاف وخمس وخمسين حالة ىشفاء، وخمس وثلاثين حالة وفاة، فيما اعلنت تلقي سبعة وعشرين الفا وثلاثمئة وستة عشر شخصا للقاح الجائحة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.