شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "القومى للاتصالات" يزف بشرى سارة لمستخدمى الإنترنت أمام "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام عبد المولي صقر، رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي للاتصالات، أن خدمة الإنترنت ستشهد تحسنا ملحوظا خلال شهرين، وذلك بعد دخول الترددات الجديدة للخدمة فضلا عن أبراج التقوية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، الثلاثاء، والذى ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد راضي بشأن ضعف الإنترنت في شبرا وروض الفرج، وتضامن معه فيها وكيل اللجنة النائب أحمد زيدان وكذا النائب أبانوب عزت.

وقال عبد المولي، إن التحميل علي الشبكات منذ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" يبلغ نحو 5 أضعاف ماقبل كورونا، مع ذلك هناك نجاح يُحسب للقطاع لاسيما وأن هناك بلاد كثيرة تعرضت لضغوطات "ووقعت " علي حد قوله، مشيرا للنجاح خلال هذه الفترة من اجتياز مرحله امتحانات الثانوية العامة رغم هذه الضغوطات.

وأضاف عبد المولى: "لأ نقول النتيجة 100% ، فهناك بعض المناطق قد تشهد تأثير في الشبكات، نتيجه زياده التحميل، لكني أؤكد دخول ترددات جديدة الخدمة خلال شهرين وكذا ابراج التقوية مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين الخدمة والحركة هتمشي.

وكان النائب عبد الرحمن راضي قد أكد ضعف الانترنت في شبرا وروض الفرج وكذا شبكات المحمول، مشيرا إلي ضعف قياسات الجودة لاسميا مع زياده الأعباء علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتفق معه النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلي أهمية تنظيم زيارة لكل من روض الفرج وشبرا والساحل.