شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" توصي بالانتهاء من إحلال وتجديد بعض المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد هاشم، أمين سر اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مساجد (أبو بكر الصديق - الرحمن بأرض الشرطة - أبو صير- نجع متموح).

وطالب النائب رزق راغب ضيف الله، مقدم طلب الإحاطة، بسرعة الانتهاء من إحلال وتجديد المساجد، ليتم تشغيلها وفتحها.

وأكد ممثل وزارة الأوقاف، أنه تم إشهار المسجد، وترسيته علي مقاول، ليتم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والترميم، مضيفا أنه سيتم متابعة أعمال الترميم والصيانة حتي يتم الانتهاء منها.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمساجد، وأن تقوم وزارة الأوقاف بمتابعة أعمال الإحلال والتجديد والصيانة.