شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن أسماء المجموعة الثانية للمتقدمين للدورة التدريبية للجنة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، أسماء الصحفيين ب"المجموعة الثانية" المرشحون لحضور الدورة التدريبية التي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، والخاصة بلجنة القيد دفعة 2021.

وأكد حماد الرمحي أن اختيار الأسماء المرشحة لحضور الدورة التدريبية وفقاً للترتيب الأبجدي، مشيرا إلى أن انطلاق الدورة للمجموعة الثانية سيكون يوم السبت القادم الموافق 3/7/2021، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، مع مراعاة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف حماد الرمحي أن نقابة الصحفيين تعاقدت مع مجموعة من أمهر المدربين والأكاديميين في مجال الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، وبعض الجامعات الحكومية والخاصة، فضلاً عن مشاركة بعض قيادات ورموز المهنة في العملية التدريبية.

وأما عن أسماء الصحفيين المرشحين لحضور المجموعة الثانية فهم:

إيناس حمدى على خير الله

احمد ثابت محمد مبروك

احمد جمال احمد نور الدين

احمد رجب عبد الخالق عبد الباسط

احمد عبد الرازق حسين سيد

أسماء حلمى محمد عبد القادر

إسماعيل عاطف إسماعيل إسماعيل

أمنيه فوزى عبد الرحمن محمد

إيمان عبد العاطى مهران إبراهيم

أيه اشرف سيد محمود

أيه الله حسنى حسن على

أيه سالم عبد العزيز محمد

أيه على نصر سيد احمد المصرى

أيه محمد عز الدين عباس محمد

أيه محمد مليجى سعد

إيهاب محمد إبراهيم حسين سعد الدين

إيهاب صابر سليمان محمد على

إيهاب محمد محروس على طيعه

باسل عاطف عبد الغنى على

بسمه رمضان صلاح عبد الرحمن هلول

بسنت محمد عبده عبد الباسط

بلال احمد زكى عبد المنعم محمد مبروك

بوسى عبد الجواد محمد عبد الجواد

بيشوى رمزى رياض عوض

توفيق عادل توفيق شكر الله

جبران محمد ربيع محمد

جورج ادوارد جورج ناشد

حافظ مدحت حافظ راتب

حامد محمود عبد العظيم حسن

حبيبه جمال على مرسى

حسام احمد شورى صديق

حسام الدين إبراهيم زكى زغلول

حسام الدين عبد الله محمود زيدان

حسام عبد العظيم عبد الله عبد الرحيم

حسام عويس معوض عبد اللطيف

حسام فوزى عبد العزيز جبر

حسن احمد السيد احمد

حسن محمد أمين حسن عزت شوكت

حسن محمد حسن موسى

حسن محمد مختار محمد

حسن مسعد حسن محمد حسن

حمدى احمد على محمد

حمدى سليمان محمد سليمان

حنان إبراهيم البسطويسى عقيل

خالد كامل بيومى سعيد

خالد محمد احمد محمد

خلود رفعت محمد يوسف محمد

خلود ماهر على عبد الغنى الشعار

خلود متولى زين العابدين إبراهيم

داليا عادل حسين محمد منصور

داليا عبد الباسط إبراهيم حنفى

داليا عطية بدوى احمد

دعاء أبو العزم محمد صلاح

دعاء البرعى محمد أبو المجد البرعى

دعاء عبد الوهاب إبراهيم عبد القادر

دعاء محمود عبد الهادى رحيل

دنيا عادل عبد الحميد فوده

دينا احمد عبد الوهاب عبد الرحمن

دينا محمد رضا الله إسماعيل

ذكى احمد ذكى حامد مكاوى

راضى شامخ سيد احمد حتيته

رامى فايز حشمت رومان

رانيا خالد على على العسال

رحاب جمال أنور محمد

رحمه محمود عبد المؤمن حسن

رشا نصر محمد محمد

رشدى احمد عبد العظيم أبو زيد

رضوى عبد الغنى سعيد عبد الغنى

رضوى عمرو احمد محمد عطوه

رمضان على إبراهيم على

رنا أمين محمد عبد الحى

روز حسنى فؤاد يسى

ريم مختار أبو بكر حسن

ريمون نشأت زكى بولس

ريهام احمد محسن على

ريهام أسامه عبد الرحمن عبد السلام

ريهام محمد السيد سليمه

ريهام محمد عبد الرحمن الهوارى

ريهام محمود غلاب محمد

ريهام يحى سليم احمد

زينب محمد محمد احمد

زينب صبحى حلمى إمام

سارة احمد محمد احمد

سارة جاد ساويرس أبو اليمن

سارة جمعه محمد سلامه

سارة سمير خضر مرسى

سارة عبد الحميد على احمد كاسب

سارة نصر محمد محمد حسن

سالى سعيد عدلى أبو اليمين

سامح احمد شحات احمد

سامى مجدى قاسم محمد

سحر بدوى محمد المكاوى

سحر صابر حامد محمود موسى

سلمى بدر عيد صابر عيد أبو شنب

سلمى سمير على أبو العلا

سلمى محمد جابر جلال بيومى

سماء حسنى محمد إبراهيم

سماح سعيد إبراهيم محمد

سمر احمد حسن رضا إبراهيم

سمر السيد احمد السيد سليمان