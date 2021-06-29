شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصرى بذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة والشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

وقال محمد تيسير مطر في بيان اليوم: كل الإنجازات المحققة وبنشوفها بعنينا على أرض الواقع، بدأت من 30 يونيو اللى هنفضل دايما فاكرينها وذكرى غالية علينا بنحتفل بيها.

واضاف: زى النهاردة من 8 سنين خرج شعب مصر بالملايين وقال كلمته: مصر مش هتضيع، مصر أكبر من أي جماعة أو فصيل، مصر لكل المصريين، وقواتنا المسلحة والشرطة كانت فى الميعاد وتحملت المسؤولية وصححت المسار.

وتابع النهاردة بعد 8 سنين، البلد كل يوم فيها مشروع بيفتح وعمار بيتبني. استعادنا هويتنا واستردينا مكانتنا في المنطقة، والعالم كله بيحسبلنا ألف حساب. قدرنا بجد نبني جمهورية جديدة وطموحاتنا لسه أكبر بكتير.

وقال : احتفلوا لأن ما تحقق يستحق الاحتفال. في يوم ٣٠ يونيه تحية لشعب مصر العظيم وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقواتنا المسلحة ورجال الداخلية الأبطال.