اخبار العالم

مقتل أربعة جنود نيجيريين في هجوم مسلح

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أربعة جنود نيجيريين في هجوم مسلح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

قُتل أربعة جنود نيجيريين جراء هجوم مسلح على قاعدة في شمال شرق البلاد، قرب الحدود مع الكاميرون.

 

وأوضح مصدران عسكريان، أن مقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في غرب أفريقيا، قدموا على متن شاحنات مجهزة بمدافع رشاشة حاولوا الاستيلاء على القاعدة الواقعة في بانكي في ولاية بورنو، مما أدى إلى مقتل 4 جنود نيجيريين.

 

وأضافت ذات المصادر بأن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على 20 مسلحًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا