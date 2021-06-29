مقتل أربعة جنود نيجيريين في هجوم مسلح

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

قُتل أربعة جنود نيجيريين جراء هجوم مسلح على قاعدة في شمال شرق البلاد، قرب الحدود مع الكاميرون.



وأوضح مصدران عسكريان، أن مقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في غرب أفريقيا، قدموا على متن شاحنات مجهزة بمدافع رشاشة حاولوا الاستيلاء على القاعدة الواقعة في بانكي في ولاية بورنو، مما أدى إلى مقتل 4 جنود نيجيريين.

وأضافت ذات المصادر بأن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على 20 مسلحًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.