شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين : وفاة و162 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية وفاة واحدة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابًا.