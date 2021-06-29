شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: استهداف حي سكني بباليستي حوثي إيراني " قتل ممنهج" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أعمال انتقامية تعكس فشل مليشيا الحوثي الارهابية في تحقيق أي تقدم عسكري

- نحذر من المخاطر الكارثية التي تتهدد حياة (2،231،000) نازح في مأرب

- الصمت الدولي المخزي ازاء الجرائم والانتهاكات اليومية "ضوء اخضر" للمليشيا

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على قصف أحد الأحياء السكنية في مدينة مأرب بصاروخين باليستيين "ايراني الصنع"، والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من المدنيين بينهم الطفل غالب الصالحي (12) عام وإصابة عشرة آخرين بينهم طفلين بجروح خطيرة في حصيلة غير نهائية

وقال وزير الاعلام اليمني أن هذه الصواريخ التي تطلق بشكل يومي وتطال الاحياء السكنية ومخيمات النزوح والمقار الحكومية في عمليات قتل ممنهج ومتعمد للمدنيين، هي اعمال انتقامية تعكس فشل مليشيا الحوثي الارهابية في تحقيق اي تقدم عسكري، وارتفاع فاتورة خسائرها البشرية التي تتكبدها في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وأضاف الإرياني : استمرار صمت المجتمع الدولي المخزي ازاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية ويذهب ضحيتها المدنيين، دليل اضافي على تهاونه وتخاذله عن القيام بمسئولياته القانونية والأخلاقية، وبمثابة ضوء اخضر للمليشيا لمزيد من قتل وتشريد اليمنيين خدمة للاجندة الايرانية

وحذر "الإرياني" من المخاطر الكارثية التي تتهدد حياة (2،231،000) نازح في محافظة مأرب، يشكلون 60٪ من اجمالي النازحين في مختلف المحافظات و7.5٪ من إجمالي سكان اليمن، جراء استمرار قصف مليشيا الحوثي الارهابية للاحياء السكنية ومخيمات النزوح بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والامم المتحدة بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف جرائم مليشيا الحوثي، واعمال القتل اليومي للمدنيين والنازحين في محافظة مأرب، وإعادة إدراج مليشيا الحوثي كجماعة ارهابية وتقديم قياداتها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"