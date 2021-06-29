شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل أربعة جنود نيجيريين في هجوم مسلح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قُتل أربعة جنود نيجيريين جراء هجوم مسلح على قاعدة في شمال شرق البلاد، قرب الحدود مع الكاميرون.



وأوضح مصدران عسكريان، أن مقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في غرب أفريقيا، قدموا على متن شاحنات مجهزة بمدافع رشاشة حاولوا الاستيلاء على القاعدة الواقعة في بانكي في ولاية بورنو، مما أدى إلى مقتل 4 جنود نيجيريين.

وأضافت ذات المصادر بأن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على 20 مسلحًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.