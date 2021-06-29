شكرا لقرائتكم بلينكن: ضمان وصول المساعدات الإنسانية للسوريين ضروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى جميع السوريين المحتاجين، مشدداً على أهمية إعادة تفويض وتوسيع قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات لإنقاذ حياة الشعب السوري عبر الحدود، خصوصاً في ظل جائحة كورونا.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، أن بلينكن شدد خلال اجتماع روما على "وجوب تجديد الجهود الدولية، للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بغير وضع حد للصراع، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254 ولتعزيز المساءلة عن الفظائع المستمرة لنظام بشار الأسد".

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436 مليوناً مساعدات إنسانية

كذلك، أعلن أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 436 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للنازحين واللاجئين في كل من سوريا والبلدان المجاورة والمجتمعات التي تستضيفهم، ويشمل ذلك خوالي 99 مليون دولار من المساعدات لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر البيان أن التمويل سيدعم توفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية والتغذية والحماية والتعليم، من بين أشكال أخرى من الإغاثة.

بيان الخارجية الأميركية

يذكر أن اجتماعاً وزارياً للتحالف الدولي الذي يقاتل داعش، انطلق أمس في روما لبحث خطوات مستقبلية ضد التنظيم.

وكان بلينكن شارك ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في رئاسة الاجتماع الذي ضم كبار المسؤولين من الكتلة المؤلفة منذ سبع سنوات والتي تضم 83 عضواً.

كما أجرى المشاركون تقييماً لجهودهم الحالية لضمان الهزيمة الكاملة لتنظيم داعش، الذي لا تزال فلوله تشكل تهديداً في العراق وسوريا، وأظهرت بوادر على العودة في أجزاء من إفريقيا.

لاجئون سوريون في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

وحث بلينكن ودي مايو ممثلي 77 دولة أخرى وخمس منظمات تشكل التحالف على عدم التخلي عن حذرهم.