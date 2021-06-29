نقيب الإعلاميين: 30 يونيو طوق النجاة الذى أنقذ مصر وشعبها العظيم

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وقال إن ثورة 30 يونيو، كانت بمثابة طوق النجاة الذى أنقذ مصر وشعبها العظيم من حكم جماعة الإخوان، التى حاولت هدم الدولة وتفكيكها ولكن بعد 8 سنوات استعادت مصر مكانتها دوليًا وإقليميا ودوها الرئيسي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف سعدة: "ونحن نحتفل بمرور 8 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، نحتفل أيضا بمرور سبع سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر قدم خلالها من الإنجازات ما يخلد اسمه ويكتبه بحروف من ذهب على صفحات التاريخ المصري، فما فعله الرئيس السيسى وما قدمه لمصر فى 7 سنوات، عجز عن إنجازه الآخرون فى عشرات السنين".

ولفت الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الى أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية ضد فشل السلطة الحاكمة التي اختطفت الحكم في غفلة من الزمن؛ بل كانت ثورة بناء وتعمير وتحرير وحددت أهدافها بوضوح وتطلعاتها بشفافية، وتعهداتها بمسئولية.

وأشار سعدة الى أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف، متابعا :" مازلنا ننتظر يا فخامة الرئيس المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب حفظ الله مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء".