شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توصى بتشكيل لجنة لأخذ عينات لبحث التعديات على مصرف بسمنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله طلب الإحاطة المقدم من النائبه ليلى أبو إسماعيل، بشأن التعديات الواقعة على مصرف عمر بك مركز سمنود بمحافظة الغربية حيث يتم صرف مخلفات الأهالي والصرف الصحي والمخلفات الصناعية به.

وأوصت اللجنه خلال اجتماعها اليوم ، بتشكيل لجنه مشتركة من وزارة البيئة والصحه وشركة مياه الشرب وأخذ ثلاث عينات خلال الاسبوع القادم وعرض نتائجها علي اللجنه حتى تستبين من التعديات علي المصرف من عدمه .

وطالبت النائبة ليلى ابو اسماعيل بضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة حول إزالة التعديات علي مصرف عمر بك بسمنود وانقاذه من التعديات ومن الجور الواقع عليه بسبب التجاوزات التي تقع علي المصرف وتهدد حياة الأهالي .

وشددت ابو اسماعيل علي ضرورة التفتيش علي المصرف وتحرير محاضر للمخالفين حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي علي المصرف.