شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 11 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على ان تعقد الجلسات القادمة يوم 11 يوليو القادم.

وكان المجلس قد ناقش اليوم 31 اداة رقابية لوزير العدل حول مشاكل مكاتب الشهر العقارى وتطوير المحاكم ومسابقة تعينات الشهر العقارى ،ورد المستشار عمرو مروان على طلبات الحاطة التى اثارها النواب فى الجلسة.

واحال رئيس مجلس النواب اقتراح مقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من 50 نائبا، وكذا من النواب أيمن أبو العلا، و عاطف مغاوري ومحمد عطية الفيومي، بطلب تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلي اللجنة العامة.

كما وافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم على افق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 365 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ 145 مليون يورو ، الموقع بتاریخ 2021/5/23.

ويهدف الاتفاق الى تحسين سلامة عملية القطارات وزيادة سعة الشبكة من خلال الاشارات المحدثة ونظام التحكم فى القطارات حيث ستتمكن القطارات من التحرك فى طرق اقصر وتحسين كفاءة و خدمة القطارات حيث سيكون هناك تأخير أقل.

كما وافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250"لسنة، 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362مليون و900 الف يورو.

ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمن وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية - القاهرة - نجح حمادي.