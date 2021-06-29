شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب ردًا على مدح نائبة فى عدالة توزيع الكلمة: "بس أنا مش شيخ أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة رحاب الغول بالمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن تحقيق العدل فى القاعة وتوزيع الكلمات بين النواب.

وقالت النائبة موجهة حديثها لرئيس المجلس، "أيها المفضال الابى والشيخ الجليل لا أجد من الكلام ما يوفيك عظيم قدرك، وأنتم من سندة العدل الأوفياء وأمناء الله فى الأرض، وأشكر حضرتك على تحقيق العدل فى القاعة، فكل نائب ونائبة يأخذ حقه".

وعقب رئيس المجلس ضاحكا بعد انتهاء النائبة من كلمتها،:"بس انا مش شيخ أوى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اثناء مناقشة النواب لاتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ 145 مليون يورو ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250"لسنة، 2021

و اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونًا و900 ألف يورو.