تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبوظبي الإسلامي عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والبركة، وقناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.