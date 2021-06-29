ميناء دمياط يستقبل ١٩ سفينة ويصدر ٦٨٠٠ طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 19 سفينة، تزامنًا مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 7650 طن فوسفات و6800 طن يوريا.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 18429 طن ذرة و933 طن صودا، و2478 طن حديد و4000 طن كاولينا و1677 طن خردة، فضلًا عن 5110 أطنان هيدروكسيد صوديوم و4046 رأس ماشية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 3068 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 18371 طنًا.

كما غادر قطار مكون من 25 عربة، بعد أن انتهى من تفريغ 25 حاوية 40 قدمًا وصلت من الإسكندرية، وبلغت حركة التداول 4965 شاحنة.